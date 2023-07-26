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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantısında Sağlık Yatırımları Değerlendirildi

Sağlık Haberleri

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelinde hizmete kazandırılan ve planlanan sağlık yatırımları değerlendirildi. Toplantıda, yapımı hızla devam eden Aydın Şehir Hastanesi ve diğer sağlık yatırımları hakkında bilgi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelinde hizmete kazandırılan ve planlanan sağlık yatırımları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı ve Destek Hizmetleri Başkan yardımcıları ve Sağlık Yatırımları birim çalışanın da katıldığı toplantıda, yapımı hızla devam eden Aydın Şehir Hastanesi ve kentteki diğer sağlık yatırımları ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü Şehir Hastanesi Aydın Sağlık Haberler

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