Aydın Devlet Hastanesi'nde Klima Motoru Yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde devlet hastanesi ek hizmet binasında sigara izmaritin çöpleri tutuşturması sebebiyle klima motoru yandı, hastanede kısa süreli yangın paniği yaşandı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde devlet hastanesi ek hizmet binasında sigara izmaritin çöpleri tutuşturması sebebiyle klima motoru yandı, hastanede kısa süreli yangın paniği yaşandı.

Aydın Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası girişindeki klima motorunun arka tarafına atılan çöplerin sigara izmariti ile tutuşması sebebiyle, klima motorunda küçük çaplı yangın meydana geldi. Oluşan ısı sebebiyle klima motoruna giden gaz kablosunun erimesiyle oluşan yangın, hastane personellerin dikkati sayesinde fark edildi. Hastanede bulunan yangın tüpleri ile yangına müdahale edilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol altına alınarak söndürülen yangında, gerekli kontrolleri yaparak, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Meydana gelen küçük çaplı yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastane binasında kısa süreli yangın paniği yaşandı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN