Aydın'da Yem Karma Makinesine Kolunu Kaptıran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde çalıştığı esnada yem karma makinesine kolunu kaptıran 62 yaşındaki Emin Ş. hastaneye kaldırıldı. Sol kolunda derin kesik ve ezikler olduğu belirtilen Emin Ş.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde, çalıştığı esnada yem karma makinesine kolunu kaptıran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay Kavşit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Emin Ş., iş esnasında yem karma makinesine kolunu kaptırdı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Emin Ş.'yi Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hayati tehlikesi bulunulmağı öğrenilen Emin Ş.'nin sol kolunda derin kesik ve ezikler olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN