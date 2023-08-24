Aydın'da Sağlıksız Şartlarda Taşınan 300 Kilo Büyükbaş Hayvan Eti Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sevk irsaliyesi olmayan ve sağlıksız şartlarda taşınan 300 kilo büyükbaş hayvan eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler işlem yapılmak üzere Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sevk irsaliyesi olmayan ve sağlıksız şartlarda taşınan 300 kilo büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.

Olay, Efeler ilçesi Serçeköy jandarma yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta sevk irsaliyesi bulunmadan ve sağlıksız bir şekilde taşınan yaklaşık 300 kilogram kesilmiş büyükbaş hayvan eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler işlem yapılmak üzere Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN