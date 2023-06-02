Aydın'da Dünya Süt Günü kutlaması: Vatandaşlara sütlaç dağıtıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Dünya Süt Günü dolayısıyla Aydın Tarım Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sütlaç dağıtıldı.

Aydın Tarım Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun almış olduğu karar çerçevesinde 1 Haziran "Dünya Süt Günü "olarak kutlanmaktadır. Süt; özellikle vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde, vücudun gelişmesinde, kemik ve diş oluşumunda başta fosfor ve kalsiyum olmak üzere mineral maddeler, süt şekeri (laktoz), süt yağı, süt proteini ve vücudun ihtiyacı olan yağda ve suda eriyen vitaminlerin tamamını (B12, B2, A, C gibi) içeriğinde bulundurmaktadır. İnsan beslenmesinde önemli bir gıda olan süt ve sütten elde edilen başta peynir, yoğurt, kaymak, ayran, tereyağı ve dondurma gibi tüm süt ürünleri çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde tüketilmesi gereken, vazgeçilmez gıdalar arasında yer almaktadır. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak farkındalık oluşturmak amacıyla İl Müdürümüz Ahmet Ökdem, İl Müdür Yardımıcımız Hamit Eray Yeşilçayır, Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksal, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cihat Yıldırım ve İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla kent meydanında sütlaç dağıtımı yapılarak "Dünya Süt Günü" etkinliği düzenlendi. Dünya Süt Günü vesilesi ile süt tüketiminin artmasını diler, İlimizde faaliyet gösteren süt üreticileri, süt toplayıcıları ve süt işletmecilerimizin Dünya Süt Gününü kutlarız" denildi. - AYDIN