Aydın'da Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam
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Aydın'ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Mustafa Fidan'ın arılara karşı alerjisi olduğu belirtildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.
Olay, Çine'nin Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fidan (52) hayvanlarının yanındayken, vücudunun çeşitli yerlerinden arı soktu. Bir anda fenalaşan Fidan, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fidan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Fidan'ın arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi. Mustafa Fidan'ın cenazesi ikindi namazının ardından cenazesi Çaltı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık