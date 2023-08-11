Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybeden Adam

Sağlık Haberleri

Aydın'ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Mustafa Fidan'ın arılara karşı alerjisi olduğu belirtildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Olay, Çine'nin Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fidan (52) hayvanlarının yanındayken, vücudunun çeşitli yerlerinden arı soktu. Bir anda fenalaşan Fidan, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fidan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Fidan'ın arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi. Mustafa Fidan'ın cenazesi ikindi namazının ardından cenazesi Çaltı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Mustafa Fidan Aydın Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title