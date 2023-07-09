Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde Kalp Ritim Bozukluğu İçin Yeni Tedavi Uygulaması Başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde kalp ritim bozukluğu için "yakma" işlemi tedavisi uygulanmaya başlandı.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mücahit Avcil, gazetecilere, daha önce kentte yapılmayan tedavi yönteminin ilk kez üniversite hastanesinde başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ritim bozukluğu çeken hastalar için çok önemli bir hizmet olduğuna dikkati çeken Avcil, "Hastalarımız bu tedaviye ulaşabilmek için İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlere gitmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi biz burada başlattığımız yöntem ile bölgemizde, Aydın ilinde ve tarihte ilk kez olarak üniversitemizde bu işleme başlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Uygulamayı başlatan kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Umut Somuncu ise ritim bozukluğu vakalarıyla sık karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çarpıntı şikayeti bizim kardiyoloji polikliniklerinde hastaların başvuru sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor. Bu hastalarda önemli bir kısmında ilaç tedavisiyle belli bir tedavi sağlanmasıyla birlikte bazı hastalarda elektrofizyolijik çalışma denilen işlemi yapmamız gerekiyor. Bu işlem de normal sanki anjiyo gibi kasıktan girilerek kalbin içine öncesinde ritim bozukluğunu tetiklemeye çalışıyoruz. Sonrasın da bu ritim bozuk tetiklendiğinde 'yakma' ya da 'dondurma' dediğimiz işlemlerle bir sonuca ulaşıyoruz ve bu işlemler başarılı bir şekilde yaptığımızda hastalar ilaca bağımsız bir şekilde hayatını idame ettirebiliyorlar."