Ayak Sağlığına Önem Veren Vatandaşların Ortopedik Ürünlere İlgisi Artıyor

Ayak sağlığını dikkate alan vatandaşların ortopedik ürünlere ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Eskişehir'de ayakkabı esnaflığı yapan Tuncer Kundak, geçmiş yıllara nazaran vatandaşların ayak sağlığını ön planda tutarak ortopedik ayakkabılara yönelmelerinde artış yaşandığını söyledi.

Vatandaşların dış görünüş bakımında önem verdiği konulardan biri olan ayakkabı seçiminde sağlık seçeneği öne çıkıyor. Ayak sağlığını dikkate alan vatandaşlar ayakkabıcıların yolunu tutarak ortopedik ürünlere ilgi gösteriyor. Ayakkabı satıcıları ortopedik ayakkabılara rağbetin geçen yıllara göre son günlerde arttığını belirtti. Hem ayak sağlığı hem uzun süreli kullanım bakımından vatandaşların ayakkabı tercihlerinde dikkatli davrandıklarını ifade eden ayakkabı satıcıları ortopedik ayakkabılar hakkında tavsiyelerde bulundu.

"Ortopedik ayakkabılar ayak sağlığı açısından uygun olduğundan ön planda"

Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabı esnaflığı yapan Tuncer Kundak, geçmiş yıllara göre bu yıl ortopedik ayakkabıların vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Vatandaşların ayak sağlığını düşünerek ortopedik tipe yöneldiğini dile getiren Kundak, "Ortopedik ayakkabılara ilgi eskiye nazaran biraz daha fazla. Çünkü ayak rahatlığını düşünen vatandaşlar bu tip ayakkabılara biraz daha önem veriyorlar. Topuklu ayakkabılardan ziyade ortopedik tipler son zamanlarda ön planda. Artık vatandaş eskisi gibi rastgele seçilmiş ayakkabı giymek istemiyor. Ortopedik ayakkabılar ayak sağlığı açısından uygun olduğundan ön plana çıkmış durumda. Bizler de müşterilerimize ortopedik ayakkabılar konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Özellikle kadınlar ortopedik ayakkabı konusunda hassas davranıyor. Vatandaşlar biraz fazla para ödeyip hem ortopedik hem uzun süreli kullanışlı ayakkabılar satın alıyorlar. Ortopedik ayakkabı fiyatları 500 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Deri ürünlerimiz ağırlıkta olduğu için fiyatlar bu seviyelerde" diye konuştu. - ESKİŞEHİR