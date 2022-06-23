Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak

AA - Aşkın Kıyağan - Sağlık
 - Güncelleme:
Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak

Avusturya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Ocak 2022'de yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Avusturya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Ocak 2022'de yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Johannes Rauch, düzenlenen basın toplantısında, halihazırda askıya alınan aşı zorunluluğunun aşıya teşvik açısından herhangi bir katkı sağlamadığını söyledi.

Rauch, aşı zorunluluğunun özellikle Delta varyantının yaygın olduğu ve hastanelerdeki ciddi yoğunluk göz önünde bulundurularak alınan bir karar olduğunu ancak Omicron türüyle bu durumun değiştiğini ifade etti.

Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi iktidarında ciddi tartışmalara neden olan aşı zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin maddenin bugün meclise sunulacağı, ay sonunda da kabul edilerek yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Avusturya 21 Ocak 2022'de aşı zorunluluğunu Avrupa'da yürürlüğe sokan ilk ülke olmuştu. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 9 Mart 2022'de bu zorunluk askıya alınmıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Sağlık

Avusturya Omicron Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title