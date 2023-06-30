Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı, Kovid-19 sağlık ve güvenlik önlemlerini iptal etti

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) havacılık için Kovid-19 sağlık ve güvenlik önlemlerini resmen iptal etti. Protokolün yürürlükten kaldırılması kararı, AB/AEA'da Kovid-19'a ilişkin azalan ve istikrarlı gidişat çerçevesinde alındı.

STOCKHOLM, 30 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) havacılık için Kovid-19 sağlık ve güvenlik önlemlerini Perşembe günü resmen iptal etti.

Havacılık Sağlık Güvenliği Protokolü (AHSP) 2020'nin Mayıs ayında söz konusu iki kurum tarafından yayımlanmıştı. Kovid-19 ile ilgili önlemlere yönelik uyumlu bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlayan protokol ayrıca Avrupa nüfusu için güvenliği sağlarken uçuş operasyonlarındaki sıkıntıları da azaltmayı amaçladı.

Protokolün yürürlükten kaldırılması kararı, 2023'ün Mart ayından bu yana Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) Kovid-19'a ilişkin azalan ve istikrarlı gidişat çerçevesinde alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Kovid-19 artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu (PHEIC) teşkil etmeyen, yerleşik ve devam eden bir sağlık sorunu" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan iki Avrupa kurumu, yolcuları, mürettebat üyelerini, havacılık sektörünün paydaşlarını ve ulusal yetkili makamları uygun havalandırma, hijyen önlemleri ve solunumla ilgili kurallara odaklanmaya devam etmesi konusunda teşvik ediyor.