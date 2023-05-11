Avrupa'daki her üç çocuktan biri obez veya aşırı kilolu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'daki obezite seviyeleri artıyor ve ilkokul çağındaki her üç çocuktan biri obez veya aşırı kilolu. Obezitenin, birçok bulaşıcı olmayan hastalık için kilit risk faktörlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yayımlanan Avrupa'daki obezite seviyelerine ilişkin raporda, ilkokul çağındaki her üç çocuktan birinin obez veya aşırı kilolu olduğu ve bu oranın daha da artmasının beklendiği belirtildi.

DSÖ Avrupa Bölgesel Obezite Raporu 2022, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 16 Avrupalı lider ve devlet başkanının eşleri tarafından başlatıldı. Obezitenin, birçok bulaşıcı olmayan hastalık için kilit risk faktörlerinden biri olduğu belirtilen rapora göre, aşırı kilo ve obezite DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yetişkinlerin neredeyse yüzde 60'ını ve erkeklerin yüzde 29'u, kızların da yüzde 27'si olmak üzere neredeyse her üç çocuktan birini etkilemekte.

Zagreb'de 9-10 Mayıs arasında düzenlenen ve çocuklarda obezitenin önlenmesine odaklanan Avrupa Liderlerini Eşleri Zirvesi'nde yeni bir DSÖ Avrupa Çocukluk Çağı Obezitesini Önleme Merkezi kurulması çağrısında bulunan Zagreb Deklarasyonu kabul edildi.