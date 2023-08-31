Avrupa'da Salmonella Salgını: Enfekte Tavuk Eti Kaynaklı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 11 Avrupa ülkesindeki salmonella salgınlarının enfekte tavuk eti kaynaklı olduğunu bildirdi. Salgında 134 vaka tespit edildi ve çoğu Ocak-Ağustos ayları arasında bildirildi. ECDC, enfekte tavuk etinin ciddi bir antibiyotiğe direnç yaratan genetik değişiklikler gösterdiğini belirtti.

STOCKHOLM, 31 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 11 Avrupa ülkesindeki salmonella salgınlarının kaynağının enfekte tavuk eti olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

ECDC Çarşamba günü yayımladığı basın açıklamasında, 1'i ölümle sonuçlanan en az 134 vakanın tespit edildiğini ve bunların çoğunun Ocak-Ağustos ayları arasında bildirildiğini belirtti. Merkez, test edilen izolatların çoğunun, ciddi salmonella enfeksiyonlarında kullanılan yaygın bir antibiyotik olan siprofloksasine karşı direnç yaratan genetik değişiklikler gösterdiğini de kaydetti.

Enfeksiyonlar, endemik Salmonella Enteritidis ST11'in iki alt kümesiyle ilişkilendirilirken, bu iki alt kümede sırasıyla 97 ve 37 vaka bildirildi.

ECDC, 29'u her iki alt kümeye dahil olmak üzere, vakaların çoğunun Fransa'dan bildirildiğini, bunu alt kümelerden birine ait 22 vaka ile Danimarka'nın izlediğini söyledi.

Avusturya, Belçika, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Slovenya ve İsveç'ten de vakalar bildirildi.

Danimarka'da görüşülen 22 enfekte kişiden 19'una göre bu kişilerin çoğu, semptomların başlamasından önce tavuk içerebilecek kebap ya da pizza gibi yiyecekler tüketti.

Her iki kümede toplam 14 vakanın rapor edildiği Avusturya'da görüşülen 13 kişiden 9'u, semptomlar ortaya çıkmadan önce kebap, burrito veya şnitzel gibi tavuk içeren çeşitli gıdalar tükettiklerini söyledi.

ECDC, kırmızı et ve kümes hayvanı etlerinin iyice pişirilmesinin ve gıda işlemede çapraz bulaşmayı önlemenin önemini vurguladı.