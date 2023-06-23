Avrupa'da Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakaları artıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 2022 yılında Avrupa'da 1.300'den fazla insanda yerel olarak bulaşmış Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakasının bildirildiğini ve 104 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklık, dang humması, sıtma ve Chikungunya virüsünü yayan Aedes Albopictus sivrisineği için uygun yaşam alanını yarattı. ECDC, sivrisinek popülasyonlarını kontrol etme, gözetimi artırma ve koruyucu kişisel önlemleri uygulama yolları üzerinde çabaların yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

STOCKHOLM/ROMA, 23 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) 31 Mayıs itibarıyla Avrupa'da 2022 yılında 1.300'den fazla insanda yerel olarak bulaşmış Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakasının bildirildiğini ve bu kişilerin 104'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

ECDC'den yapılan açıklamaya göre bu sayı, salgının en yoğun olduğu 2018 yılından bu yana bildirilen en yüksek yerel vaka sayısı olup Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve AB'ye komşu ülkelerde kaydedildi.

ECDC tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, insanlarda yerel olarak bulaşmış vakaların 1.100'den fazlasının AB/AEA'da bulunan on ülke tarafından rapor edildiği belirtildi.

ECDC, vakaların büyük çoğunluğunun, 723 vakayla İtalya ve 283 vakayla Yunanistan tarafından rapor edildiğini ve 2022 yılında İtalya'da görülen vaka sayısının kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Avrupa'daki sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklık; dang humması, sıtma ve Chikungunya virüsünü yayan Aedes Albopictus sivrisineği için uygun yaşam alanını yarattı. Bu sivrisinek ayrıca Batı Nil virüsü, sarı humma ve Zika virüsünü de taşıyor.

Sivrisineğin geleneksel bölgesi Akdeniz'in nemli kısımları olsa da çoğunlukla kuzeye ve yüksek rakımlara doğru yayılma görülüyor. ECDC, hastalık taşıyan diğer sivrisinek türlerinin de yayıldığını açıkladı.

Basında yer alan haberlere göre, sivrisinek kaynaklı hastalıklar kuzeydeki Danimarka ve İsveç'te de kaydedilmiş durumda.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, "Son yıllarda istilacı sivrisinek türlerinin Avrupa'da daha önce etkilenmemiş bölgelere bile coğrafi olarak yayıldığını gördük" dedi.

"Bu durum devam ederse Dang, Chikungunya ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıklardan daha fazla vaka ve muhtemel ölüm görmeyi bekleyebiliriz" diyen Ammon, sivrisinek popülasyonlarını kontrol etme, gözetimi artırma ve koruyucu kişisel önlemleri uygulama yolları üzerinde çabaların yoğunlaşması gerektiğini sözlerine ekledi.