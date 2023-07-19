Avrupa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da geçen yaz aşırı sıcaklar nedeniyle 60 bin kişinin ölümü üzerine, iklim kriziyle mücadele etmenin 'ciddi ve acil bir ihtiyaç' olduğunu vurguladı.

KOPENHAG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da geçen yaz aşırı sıcaklar nedeniyle 60 bin kişinin ölümü üzerine, iklim kriziyle mücadele etmenin "ciddi ve acil bir ihtiyaç" olduğunu vurguladı.

Kluge Salı günü yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklardan ölen insan sayısının, "yıldan yıla artacağı" uyarısında bulundu.

Mevcut "risk bölgelerinin" Avrupa'nın güney ve doğusunu içerdiğini söyleyen Kluge, halktan, "hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmelerini, yerel yönergeleri izlemelerini ve sağlam kaynaklardan hava durumuyla ilgili sağlık riskleri hakkında bilgi edinmelerini" istedi.

Kluge, "Bu yaz, yazların aşırı sıcak geçeceği gerçeğine adapte olmanın ötesinde, önümüzdeki yıllara ve on yıllara bakmalıyız" dedi.

Yetkili, "İnsan ırkına varoluşsal bir tehdit oluşturan iklim kriziyle etkili şekilde mücadele etmek için ciddi ve acil şekilde bölgesel ve küresel eyleme ihtiyaç var" dedi.