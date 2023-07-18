Avrupa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 61 Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 2022 yazında Avrupa'da rekor düzeydeki aşırı sıcaklardan dolayı 61 binden fazla insan hayatını kaybetti. İtalya, İspanya ve Portekiz, sıcaktan en çok ölümlerin yaşandığı ülkeler oldu. Araştırmacılar, Avrupa'da etkili ve uygulanabilir müdahale alınmaması halinde, kıtanın 2030 yılına kadar her yaz ortalama 68 bin, 2040 yılına kadar da 94 binden fazla zamansız ölümle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 2022 yazında Avrupa'da rekor düzeydeki aşırı sıcaklardan dolayı 61 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü öncülüğünde yapılan araştırmada, 2015-2022 yılları arasında 35 Avrupa ülkesindeki 823 bölgeden alınan veriler kullanıldı.

Araştırma, Avrupa'da 2022 yazının, her haftasında ortalamadan daha yüksek sıcaklıkların kaydedildiği en sıcak yazlardan biri olduğunu gösterdi.

İtalya, İspanya ve Portekiz, sıcaktan en çok ölümlerin yaşandığı ülkeler oldu.

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Hicham Achebak, "Önleme planlarının acilen güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Araştırmacılar, Avrupa'da etkili ve uygulanabilir müdahale alınmaması halinde, kıtanın 2030 yılına kadar her yaz ortalama 68 bin, 2040 yılına kadar da 94 binden fazla zamansız ölümle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barcelona'dan bildiriyor. (XHTV)