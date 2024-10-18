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Avcılar'da Sağlık Ekibi Asansörde Mahsur Kaldı

Avcılar'da Sağlık Ekibi Asansörde Mahsur Kaldı
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Avcılar'da bir hastaya müdahale etmek için giden özel sağlık ekibi, asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, sağlıkçılara kısa sürede ulaşıp kurtarma işlemi gerçekleştirdi.

AVCILAR'da özel sağlık ekibi, bir hastaya müdahale etmek üzere gittikleri apartmanın asansöründe mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan 3 sağlıkçıyı kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi D-100 yan yol üzerinde bulunan 5 katlı binada sabah saat 10.00 sıralarında rahatsızlanan bir kişi için özel sağlık ekibi çağırıldı. Ambulansla söylenen adrese sevk edilen ekip, sedye ile üçüncü kata çıkmak isterken asansörde mahsur kaldı. Dışarı çıkamayan ve kimsenin de müdahale edemediği sağlık görevlileri için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kilitli kalan asansörün kapısını açarak içerideki üç sağlıkçıyı kurtardı. İtfaiyecilere teşekkür eden sağlık görevlileri, geç de olsa merdivenle hastanın yanına çıkarak gerekli müdahaleyi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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