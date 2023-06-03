ATO Başkanı Baran: Türkiye dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geldi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık turizmindeki potansiyelini ve üstün niteliklerini vurgulayarak, fiyat avantajı da eklenince Türkiye'nin dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tüm yeterlilik ve üstün niteliklerine fiyat avantajı da eklenince, Türkiye'nin dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz ile Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) desteğiyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nın açılışına katıldı.

Türkiye'den 60 hastane ve sağlık kuruluşunun yer aldığı fuarın açılışında konuşan Baran, Avrupa'nın ticaret merkezi konumunda bulunan ve 500 binin üzerine Türk vatandaşının yaşadığı Amsterdam'da gerçekleşen fuar ile Türkiye'nin ve Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin yurt dışında tanıtılmasının amaçlandığını bildirdi.

Hem sunulan hizmetler hem de döviz getirici faaliyet olması açısından sağlık turizminin önemli bir alan olduğuna dikkati çeken Baran, Türkiye'nin, sadece tatil turizminde değil sağlık turizminde de gelişmiş bir ülke olduğunu ifade etti.

Dünyanın en modern ve nitelikli sağlık tesislerinin Türkiye'de bulunduğunu, nitelikli sağlık tesisleri, iyi yetişmiş doktor ve sağlık personeli ile hizmet verildiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Doktorlarımızın isabetli tanı ve tedavileri, sağlık hizmetimizin kalitesini yükseltiyor. Modern tıbbi teknolojilerin kullanıldığı hastanelerimizde veya akredite sağlık kuruluşlarımızda, bekleme süresi olmaksızın tedavi hizmeti sağlanıyor. Avrupa'ya çok yakın bir coğrafyada olmamız, sosyo-kültürel benzerliklerimiz, ulaşımımızın kolay olması, ulaşım süresinin kısa olması sağlık turizminde ülkemizin cazibesini artırıyor. Sağlık amaçlı termal tesislerimiz de ülke olarak ilgi görüyor."

Dört mevsimin yaşandığı iklimi, bin yılları aşan kültür ve gelenekle gelen gastronomik zenginlikleri, tarihi ve turistik merkezlerin de Türkiye'nin sağlık turizmindeki avantajlarından olduğunu belirten Baran, şu değerlendirmede bulundu.

"Tüm yeterliliklerine ve üstün niteliklerine fiyat avantajı da eklenince Türkiye dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geliyor. Bugün burada bulunan hastane ve kliniklerden oluşan 60 tesisimiz sağlık turizmi açısından kendilerini tanıtacaklar. Türkiye'nin sağlık sektöründeki gelişmişliği ve başarısı Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde giderek artan oranda dikkat çekecektir."

Baran, Ankara'nın sağlık turizminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna dikkat çekerek, başkentin kapasitesi hakkında da bilgi verdi.

Baran ve Çağlar, açılışın ardından fuardaki stantları gezdiler.