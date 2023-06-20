Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde 'Biraz da Sağlık Konuşalım' söyleşi dizisi başlıyor

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamayı amaçlayan 'Biraz da Sağlık Konuşalım' söyleşi dizisi başlıyor. Söyleşiler her çarşamba günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi binasında yapılacak.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle yaşama geçirilen 'Biraz da Sağlık Konuşalım' söyleşi dizisinde, alanında uzman isimler yedi haftada yedi sağlık sorununu masaya yatıracak.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Merkez bu kez Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle 'Biraz da Sağlık Konuşalım' başlığı altında 7 hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda düzenlenecek söyleşiler, her çarşamba günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi binasında yapılacak. İstiklal Mahallesi 826. Sokak'taki merkez binasından, 444 40 12 numaralı telefondan ya da ozgecankdm@atakum.bel.tr mail adresinden ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Söyleşi dizisi yarın Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'nde görevli Doç.Dr. Murat Erdoğan'ın katılımıyla "Duruş Bozukluğu ve Beden Dili" ile başlayacak. 5 Temmuz'da "Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili Soru Cevap"; 12 Temmuz'da Beslenme ve Diyet Polikliniği'nden Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu'nun "Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları", 19 Temmuz'da Nöroloji Polikliniğinden Uzm. Dr. Esin Baltacı'nın "Nörolojik Ağrı Tedavileri", 26 Temmuz'da Göğüs Hastalıkları Polikliniği Prof. Dr. Servet Kayhan'ın "Astım ve Alerjisi"; 2 Ağustos'ta Plastik ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Nuray Öztürk'ün "Bazı Estetik Ameliyatlarda ve Uygulamalarda Doğru Bilinen Yanlışlar" ve 9 Ağustos'ta Uzman Psikolog Sena Özkan Kurt'un sunumlarıyla tamamlanacak.