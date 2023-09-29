Atakum Belediye Başkanı Osman Buğra için dayanışma çağrısı yaptı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, SMA Tip-1 hastası olan Osman Buğra için yapılan bağış yayınına katılarak vatandaşları dayanışmaya çağırdı. Deveci, Osman Buğra'nın sağlığına kavuşması için gereken parayı toplamak için destek istedi.

SMA Tip-1 savaşçısı 19 aylık Osman Buğra'nın bağış yayınına katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Yavrumuzun sağlığına kavuşması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bundan güzel dayanışma olabilir mi?" diyerek vatandaşları dayanışmaya çağırdı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci bir yıldır, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla savaşan 19 aylık Osman Buğra Çalışkan için düzenlenen canlı yayına katıldı.

Prematüre doğan ve 6 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konan Buğra'nın sağlığına kavuşması için gereken paranın yüzde 80'i bağışlarla tamamlandı. Minik Buğra'nın kas kaybı ve zayıflığına neden olan hastalıktan kurtulması için geri kalan paranın bir an önce toplanması gerekiyor. Osman Buğra için başlatılan kampanyaya ilk günden itibaren büyük destek veren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci, minik için düzenlenen bağış yayınına katıldı.

"İYİLİĞİ DIŞARI ÇIKARTALIM"

Başkan Deveci, canlı yayında, "Osman yavrumuzu, bu hastalıktan kurtarabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. İlaç için ihtiyaç olan rakamın yüzde 80'i toplanmış. Bizim insanlarımız yardımsever ve dayanışma sever. Çok az bir miktar kalmış. Bir iki ayda geri kalan yüzdeyi tamamlayıp; ilaçlarını Osman'ımıza ulaştırabilirsek; onu sağlığına kavuşturmuş olacağız. Sevgili hemşehrilerim bundan daha büyük bir yardımseverlik ve bir dayanışma olabilir mi? Daha önce yaşadığımız büyük depremler sonrasında çağrıda bulunmuştum ve vatandaşlarımız destek olmak için ayağa kalkmıştı. Ben o zaman 'Türk milletindeki iyilik dışarı çıktı' demiştim. Haydi kendiniz gösterin ve Osman'ımızı sağlığına kavuşturalım" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

"TEDAVİ İÇİN GEREKLİ İLAÇ ÇOK PAHALI"

Canlı yayında Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci ve Belediye Meclis Üyeleri, Osman Buğra için bağışta bulundu. Gülay Deveci, konuşmasında, "Hepimiz biliyoruz bu hastalıkta zamanla yarışılıyor. Çocuğumuza o ilacı ne kadar erken sağlayabilirsek; bundan sonraki yaşantısında ona o kadar faydalı olacağız. Daha önce çocuklarımız için benzer canlı yayınlar yaptık. Bir çocuğumuzun daha bu ilaca ulaşmasını sağlayabilirsek, ne mutlu bize. Tedavi için gerekli ilaç çok pahalı. Bir ailenin bunu karşılaması mümkün değil. Ben herkesi destek olmaya davet ediyorum" dedi.

OSMAN BUĞRA'YA DESTEK İÇİN

Valilik onaylı kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, anne Tuğba Çalışkan'a kayıtlı Ziraat Bankası TR90 0001 0090 1034 1072 5050 02 numaralı hesaba; yurt dışındaki vatandaşlar ise SMA Kids'e kayıtlı, NL88 BUNQ 2078 7123 61 numaralı hesaba BUNQNL2A swift koduyla bağış yapabilirler. Buğra yazıp 1167'ye göndererek 25 TL değerindeki SMS'lerle de kampanyaya destek verilebiliyor. Bağış yapmak isteyenler, Osman Buğra Çalışkan adına açılan @bugra_yasasin instagram hesabından bilgi alabiliyor.