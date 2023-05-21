Asya Kaplan Sivrisineği Mücadelesi Hızlandı

Asya Kaplan Sivrisineği'nin taşıdığı virüsler nedeniyle mücadele çalışmaları hızlandı. Belediyeler ve üniversiteler tarafından yürütülen çalışmalara vatandaşların da katkı koyması gerektiği belirtildi.

TAŞIDIĞI virüsler nedeniyle çok sayıda hastalığa neden olan Asya kaplan sivrisineği mücadelesi, havanın ısınmasıyla hızlandı. Yumurtlamak için araç lastikleri, saksılar, mezarlıklardaki su kaplarını seçen sinekle mücadele çalışmasına, vatandaşların da katkı koyması gerektiği kaydedildi.

2011 yılında ilk olarak Edirne'de tespit edilen Asya kaplan sivrisineği, bir süre sonra Marmara bölgesinde, daha sonra Türkiye genelinde görülmeye başlandı. Diğer sivrisinek türlerine göre taşıdığı zika ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıklara yol açan virüsleri taşıyan sinekle mücadele sürüyor.

Güneydoğu Asya kökenli Asya kaplan sivrisineği, ısırdığı yerde yaraya dönüşen, alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarıyor. Sinek, dang ateşi, batı nil, sarı humma, zika ve chikungunya virüslerini bulaştıran bir tür olarak biliniyor.