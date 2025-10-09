Asya Borsaları Yükseliş Eğiliminde, Nikkei 225 Rekor Kırdı

Asya borsalarında, ABD'de yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin Asya tarafına taşınmasıyla Hong Kong hariç pozitif bir seyir izlenirken Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor tazeledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisselerindeki alıcılı seyir risk iştahının yükselmesinde etkili oluyor.

Asya'daki yarı iletken ve donanım üreticileri önemli siparişlerini genelde ABD tarafındaki firmalardan alırken bölgede yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Öte yandan, siyasi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı 6. işlem gününe taşındı.

Japonya'da Takaiçi Sanae'nin Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri olarak seçilmesinin ardından devam eden haber akışı da yakından takip ediliyor. Ülkede ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP), dün başbakanlık seçimlerinde, Takaiçi Sanae'ye karşı muhalefetten ortak aday çıkarılması önerisinde bulundu.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 153,0 seviyesinde seyrederken, yendeki zayıflamanın ihracat şirketlerinin kazançlarını artıracağı beklentileri Japonya piyasalarını destekliyor. Bu durum ülkenin borsasının rekor kırmasında etkili oluyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 48.596,5 puanla rekor seviyeden kapandı.

Diğer taraftan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 6 iş günlük tatilin ardından, bugün yükselişle açıldı. Güney Kore'de Kospi endeksi'nde ise tatil sebebiyle işlem yapılmadı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.930 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 26.762 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.072 puanda seyrediyor.