AstraZeneca Türkiye ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında klinik araştırmalar alanında önemli iş birliği AstraZeneca Türkiye ile Dr.

AstraZeneca Türkiye ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında klinik araştırmalar alanında önemli iş birliği

ANKARA - AstraZeneca Türkiye ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında klinik araştırmaların destekleneceği ve sayısının arttırılacağı iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'de en fazla sayıda klinik araştırma yürüten firmalar arasında yer alan AstraZeneca Türkiye, hastaların umut verici yeni tedavilere erişimlerinin yeni yollarını keşfetmek ve klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede lider konuma gelmesini desteklemek amacıyla Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile klinik araştırmalar alanında önemli bir iş birliğine imza attı.

İmza törenine AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hastane doktorları, akademisyen ve eczacılar katıldı.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, Korkut Akoğuz Konferans Salonunda yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliği ile kanser tedavisi araştırma sürecinde önemli gelişmeler kaydedileceğini söyledi.

Çoğunlukla meme ve akciğer kanserleri konusunda klinik araştırmaları kapsayacak bir protokole imza atıldığını belirten Barış, "Erken evre klinik araştırmalar, özellikle araştırma ve geliştirme safhasında olan yenilikçi moleküllerin gönüllüler ve hastalar üzerinde denenmesi ve bu etkinliğinin güvenirliği ile araştırmasını kapsıyor. Özellikle erken evre dediğimiz FAZ-1 grubundaki çalışmaların değeri günümüzde daha da fazlalaştı" diye konuştu.

Gerçekleşecek söz konusu faz çalışmaları ile kanser tedavisinde istenilen bir ortam ortaya konulacağını vurgulayan Barış, "Hastalarımız yenilikçi ilaç ve moleküllerle erken evrede tanışmış oluyorlar. Merkezlerimizin deneyimi artıyor ve Türkiye'ye bunları getirdiğimizde ülkemizin dünyadaki klinik araştırmalar seviyesindeki rolü ve önemi giderek yükseliyor" dedi.

Kanserin tedavisi konusunda AstraZeneca Türkiye'nin günümüze kadar önemli veriler elde ettiğini dile getiren Barış, şöyle konuştu:

"AstraZeneca Türkiye olarak kanserin erken seviyede teşhis edilmesini sağlayarak hastalarımızın daha iyi tedavi almasını ve yenilikçi moleküllerle erken safhada tanışmasını mümkün kılıyoruz. Kanser hastalığının daha iyi yönetilmesi sayesinde hastalarımızın hayatını kaliteli bir şekilde sürdürmesini sağlıyoruz. Hedefimiz kanseri bir gün ölüm sebebi olmaktan çıkarmak."

Barış, 2020 yılında yaklaşık 10 milyon kişinin ölümüne ve neredeyse her altı ölümden birine neden olan kanserin, küresel çapta başlıca ölüm nedeni olduğuna dikkati çekti. 2020 yılında dünya genelinde 18,1 milyon kanser vakasının görüldüğünü tahmin ettiklerini dile getiren Barış, klinik çalışmalar ile kanserle mücadele için iş birliği yapıldığını anlattı.

Türkiye'de en fazla klinik çalışma yapan şirket olduklarını belirten Barış, Hedeflerinin bu alanda bölgede lider konumda olmak olduğunu söyledi. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği verilerine göre 2021 yılında klinik araştırmalara yatırımın 147 milyon Türk Lirası iken 2022 yılında bu rakamın yüzde 90 artış ile 280 milyon Türk lirasına yükseldiğini dile getiren Barış, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan iş birliği ile kanser hastalarının umut verici yeni tedavilere erişimlerinin yeni yollarını keşfetme yolculuğumuza devam edeceklerini belirtti.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise yaptığı konuşmada, söz konusu protokol ile akademik kapsamlı bir araştırma sürecine girileceğini anlattı.

Sadece Türkiye'de değil farklı coğrafyalarda da sağlık hizmeti sunduklarını aktaran Altuntaş, klinik araştırma merkezi ile çalışmaların yoğunlaşacağını dile getirdi. FAZ-1 çalışmaları ile Türkiye'de kanser tedavisi noktasında önemli araştırmalara imza attıklarını kaydeden Altuntaş, "Kanser hastalarının yüzde 50'si standart tedavilerini tükettikten sonra yenilikçi tedavilere ihtiyaç duymakta. Hastalarımız bu faz çalışmalara, klinik araştırmalara ve yenilikçi tedavilere tutunma gayreti içerisinde. Bugün uluslararası klinik departmanı ile klinik araştırma alanında iş birliği protokolü imzaladık. Önümüzdeki süreçte klinik araştırmalar ve yenilikçi tedavileri araştırma, hastaları yenilikçi tedaviye ulaştırma konusunda daha neler yapabiliriz bu konuda iş ve güç birliğini geliştirme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kanser, hematolojik kanserler ve kemik iliği nakli tedavi uygulamaları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkelerine yarışır olduğunu belirten Altuntaş, hem sayısal hem de niteliksel olarak Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasında olduklarını kaydetti.

Klinik araştırma düzeyindeki tedavilere erişim için de yoğun bir gayretle devam ettiklerini belirten Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye'nin önemli bir akademik kapsamlı kanser merkezi olduğunu vurguladı.

Merkezde sadece nitelikli sağlık hizmeti sunmakla kalmadıklarını söyleyen Altuntaş, yurt dışına da eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini aktardı. Hastanenin Türkiye ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlara umut ışığı olduğunu dile getiren Altuntaş, standart tedaviye cevap vermeyen hastalara da yeni alternatif tedaviler sunduklarına dikkati çekti.

Öte yandan AstraZeneca Türkiye'nin onkoloji ve hematoloji klinik çalışmaları için fizibilite sürecinden başlayacak stratejik ortaklık ile klinik çalışma sayının artırılması ve daha fazla hastaya ulaşılması hedefleniyor. İş birliği kapsamında ayrıca hastane çalışma ekibi ve saha koordinatörlerinin eğitimi ile kaliteli veri oluşturulması amaçlanıyor. Bunların yanı sıra hastanedeki klinik çalışmaların başlama süreçlerinin hızlanması ve klinik araştırmalara dair iş süreçlerinde iyileşme ve kolaylık sağlanması planlanıyor. AstraZeneca Türkiye'nin söz konusu hastanede yürüteceği klinik araştırma sayısının ise en az 15'e çıkması bekleniyor.

AstraZeneca Türkiye tarafından, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugüne kadar 9'u onkoloji, 1'i hematoloji olmak üzere toplam 10 klinik çalışma gerçekleştirildi. 2016 yılından 2023 yılı kasım ayına kadar hastanede gerçekleştirilen 10 klinik çalışmada beş farklı sorumlu araştırmacı görev yaptı. Bu süre zarfında üç farklı onkolojik (meme kanseri, akciğer kanseri ve hepatoselüler karsinom) ve bir hematolojik (lenfoma) hastalık için 74 hasta taraması yapıldı ve 31 hasta klinik araştırma tedavilerine dahil edildi. 2024 yılında ise beş yeni onkoloji çalışmasının daha başlatılması planlanıyor. Başlatılacak bu araştırmalar ile birlikte AstraZeneca Türkiye'nin bu hastanede yürüteceği onkoloji ve hematoloji klinik çalışma sayısı 15 olacak. Ayrıca AstraZeneca Türkiye, iki Faz1b onkoloji çalışmasını da yine bu kurumda yürütüyor.