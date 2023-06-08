Aşırı şekerli ve yağlı yiyecekler sınav performansını olumsuz etkiliyor

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerin sınav performansını olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Özyaral, "'Çok şekerli, yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınarak diyetinize karmaşık karbonhidratlar, omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengin yiyecekler ekleyerek, stres düzeylerini yönetmeye ve sınav performansını artırmaya yardımcı olabilirsiniz" dedi.

Stresin sınav performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Özyaral, "Yüksek düzeyde stres, bilişsel işlevi ve hafızayı etkileyerek bilgiyi hatırlamayı ve eldeki göreve odaklanmayı zorlaştırabilir. Stres ayrıca performansı daha da engelleyebilecek baş ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk yapabilir. Öğrenciler kendilerini aceleye getirilmiş veya bunalmış hissedebilecekleri için strese, kötü karar vermeye yol açabileceği gibi sınava girme stratejilerine de olumsuz yönde etki edebilir. Bu nedenle, en iyi performansı sağlamak için sınavlardan önce ve sınav sırasında stres düzeylerini yönetmek önemlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Özyaral, "Belirli yiyecekler stresi ve kaygıyı şiddetlendirerek zayıf sınav performansına yol açabilir. Yüksek şeker ve yüksek yağlı yiyecekler, enerji sıçramalarına ve beyin sisine neden olarak yoğunlaşmayı ve bilgileri hatırlamayı zorlaştırabilir. Kafein kaygıyı artırabilir ve uyku düzenini bozarak stres düzeylerini daha da şiddetlendirebilir. İşlenmiş gıdalar ve fast food, sindirim rahatsızlığına ve iltihaplanmaya neden olabilir, bu da stres ve kaygıya daha fazla katkıda bulunabilir. Bu nedenle, en iyi performansı sağlamak için sınavlardan önce bu yiyeceklerden kaçınmak en iyisidir" ifadelerini kullandı.

SINAV PERFORMANSINIZI ARTTIRACAK YİYECEKLERİ DİYETİNİZE DAHİL EDİN

Stresi yönetmeye iyi gelecek gıdaları anlatan Prof. Dr. Özyaral, "Belirli yiyecekler stres düzeylerini yönetmeye ve sınav performansını artırmaya yardımcı olabilir. Tam tahıllar ve sebzeler gibi karmaşık karbonhidratlar sürekli enerji sağlar ve ruh halini iyileştirebilir. Somon ve ceviz gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, bilişsel işlevi ve hafızayı geliştirebilir. Yaban mersini ve bitter çikolata gibi antioksidan açısından zengin besinler iltihaplanmayı azaltabilir ve strese bağlı hasara karşı koruma sağlayabilir. Sınavlardan önce ve esnasında bu yiyecekleri diyetinize dahil etmek, stres düzeylerini yönetmenize ve performansı artıracaktır" dedi.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok şekerli ve çok yağlı yiyeceklerden, kafeinden ve işlenmiş yiyeceklerden kaçınarak ve diyetinize karmaşık karbonhidratlar, omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengin yiyecekler ekleyerek, stres düzeylerini yönetmeye ve sınav performansını artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Bedeninize ve zihninize özen göstererek sınavlara güvenle yaklaşabilir ve tam potansiyelinize ulaşabilirsiniz."