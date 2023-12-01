Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Sağlık Kompleksi'nde İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, tamamlanan Artvin Sağlık Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu'ndan bilgi alan Vali Ünsal, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Kemalettin Alpaydın ile birlikte incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, inşaatı tamamlanan Artvin Sağlık Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Ünsal, sağlıkla ilgili çeşitli kurumların bir araya geleceği, 9 bin 257 metrekare üzerine kurulan kompleksteki çalışmaların son durumuna ilişkin, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu'ndan bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında Ünsal'a, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Kemalettin Alpaydın da eşlik etti.