Artvin'e 400 Yataklı Hastane Projesi

'ARTVİN'E 400 YATAKLI HASTANE KAZANDIRACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valiliği ziyareti sonrası Artvin'e giderek burada valilik ve Arhavi Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nun Artvin ziyaretlerine; Vali Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir eşlik etti. Artvin Valiliği'nde konuşan Memişoğlu, "Artvin merkeze iyi bir hastane planlamamız gerektiğini gördük. İnşallah buraya en az 400 yataklı bir hastane projesi üzerine çalışacağız. Bunun yanında, Arhavi'deki hastanemizi daha etkin kullandıracak ve fonksiyonunu artıracak bir çalışma yapacağız. Hopa'ya sağlık tesisi kazandıracağız. Merkezde açtığımız Sağlıklı Hayat Merkezi'mizde de Artvin'deki, vatandaşlarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Önceliğimiz, hastalanmadan sağlığımızı korumak ve sağlıklı kalmaktır. Bu konu da öncelikli olarak insanların beslenmelerine dikkat etmelerini ve aile hekimliklerimize gitmesini bekliyoruz. Koruyucu hekimliği ön plana çıkarıyoruz. Bizler sağlıkçılar olarak bir canı kurtarmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsanlara iyilik yapmaya ve onları yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

GAZZE TEPKİSİ: İNSANLIK NEREDE

Dünya gündemine ilişkin de konuşan Memişoğlu, "Maalesef günümüzde herkesin gözü önünde 60 bin cana gözünü kırpmadan kıyabilen, çocukları, bebekleri, insanları açlıktan ölüme terk edebilen bir zihniyet var. Bu kötülük zihniyeti bugün aynı zamanda canlarını aldıkları gibi topraklarını da işgal edeceğini ifade ederek bir katliama, soykırıma ve bir vahşete sebebiyet veriyor. Medeni dediğimiz dünyaya seslenmemiz gerekir. İnsanlar katledilirken, bebekler açlıktan ölüme terk edilirken biz ne yapıyoruz? İnsanlık nerede? İnsanlık, bu katliama ne zaman müdahale edecek? Her bir insanlık duygusu taşıyan insanoğlunun bunu cevaplandırması lazım. Türk milleti olarak, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, 'susmayacağız, bununla mücadele edeceğiz.' İnsanları yok eden, vahşice katleden bu vahşi düzenin herkes tarafından engellenmesi gerekir. Bize demokrasi ve insan hakları dersi veren insanların nerede olduğunu merak ediyoruz. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun. Allah'ın yarattığı canı katledebilen bir devlet zihniyetinin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Hepimizin tepki koyması lazım. Bununla mücadele etmemiz lazım. İnsanlardan, vicdanlarını yeniden değerlendirip, bu vahşeti televizyondan doğalmış gibi seyretmenin ne kadar hüzünlü olduğunu analiz etmelerini bekliyoruz. Biz Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Memişoğlu, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin de "Valimiz ve il müdürümüz yakından takip ediyorlar. Bütün ekibimiz alarm halindedir. Sizlere gerektiği zaman bilgilendirme yapacağız" dedi.