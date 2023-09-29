Artvin'de SMA hastası bebek için kermes düzenlendi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de 20 aylıkken SMA tip-1 hastalığına yakalandığı belirlenen 1,5 yaşındaki Deniz Günay'ın tedavisi için için ailesi, valilik izinli yardım kampanyası başlattı. Deniz Günay bebeğin tedavisine destek olabilmek için Ardanuçlu kadınlar halk pazarında kermes düzenlediler.

Artvin'de 20 aylıkken SMA tip-1 hastalığına yakalandığı belirlenen 1,5 yaşındaki Deniz Günay'ın tedavisi için için ailesi, valilik izinli yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek olmak için Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir araya gelen Ardanuçlu kadınlar, evlerinde hazırladıkları yemek ve ürünleri Ardanuç Halk pazarında kurdukları stantlarda satışa sunarak, satıştan elde edilen geliri de Deniz Günay bebeğe bağışlamak için kermes düzenlediler.

"BÜTÜN UMUDUMUZ DENİZİN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Kermese katılan ve destek veren Ardanuç Belediye başkanı Yıldırım Demir "Bizim bütün desteğimiz ve bütün umudumuz Denizin bir an önce sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Bu dayanışmayı Ardanuç'ta, Artvin'de ve tüm Türkiye genelinde sağlayan tüm değerli dostlarıma da kendi şahsım adına teşekkür ediyor ve ayrıca Deniz bebeğimize de iyilikler diliyorum ve destek olan herkese teşekkür ediyor ve destek ol mayada devam etmelerini diliyoruz" dedi.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir "Bugün Ardanuç halk pazarında Ardanuçlu kadınlarımızın Deniz bebekle dayanışma amacıyla güzel bir kermes düzenlemişler. Öncelikle Ardanuçlu kadınlarımızın emeklerinden ve girişimlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Ardanuç halkıda bu kermese katılım sağlayarak, kadınlarımızın bu çabasına destek veriyorlar ve bu bebeğimizde annesiyle birlikte gelmiş ve deniz kardeşine destek oluyor. Bizim bütün desteğimiz ve bütün umudumuz Denizin bir an önce sağlığına kavuşması. Bu dayanışmayı Ardanuç'ta, Artvin'de ve tüm Türkiye genelinde sağlayan tüm değerli dostlarıma da kendi şahsım adına teşekkür ediyor ve ayrıca Deniz bebeğimize de iyilikler diliyorum ve destek olan herkese teşekkür ediyor ve destek olmayada devam etmelerini diliyoruz."

"BU ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ VE ELLERİNDEN TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Kermese katılıp destek veren öğretmen "Bugün buraya SMA hastası Deniz bebek için buradayız. Biz bu beklere sahip çıkmak zorundayız ve bizler olmaz isek bu bebekler sağlığına kavuşamaz ve ben bir öğretmenim ve bu çocuklar geleceğimiz ve bu çocukların elinden tutarak onların geleceğin; Hakimi, Savcısı ve Avukatı yapmak zorundayız ve o yüzden bu çocukların elinden tutalım. Sadece Deniz bebek değil ve bir sürü benzer bebeklerimiz var ve bu bebekleri görmezden gelmeyelim. Nasıl olsa birileri yardım eder diye görmezden gelmeyelim ve ne olur bu çocukların ellerinden tutalım" şeklinde konuştu.

"BİZ ARDANUÇLU KADINLAR OLARAK DENİZ İÇİN BİR DAMLA OLMAK İSTEDİK"

Kermesi organize eden Ardanuçlu kadınlar adına Didem Köksal " Bildiğiniz üzere Artvin'de SMA hastası bir bebeğimiz var ve adı Deniz bebek. Bizde ona tüm Artvin halkı gibi destek olabilmek için Ardanuç'taki kadınlar olarak toplanarak bir kermes düzenledik. Bugün bizlere maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Deniz bebeğimiz tez zamanda ilacına kavuşabilmesini diliyoruz ve umarım her şey hızlı bir şekilde ilerler ve kampanyanın başından itibaren bizlerde takipteyiz. Umarım ve bu tez zamanda kampanya hedefine ulaşır ve Deniz bebeğimiz için damlaya damlaya deniz olur diyor ve kermesimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum ve kermesimize davet ediyorum" diye konuştu.

Kermese katılan Ardanuçlu Yurttaş "O da bizim bir evladımız ve rabbim utandırmasın ve elimizden gelen her türlü imkanı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"BU GİBİ ZORLUKLARI TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA AŞARIZ"

Ardanuçlu öğretmen Barış Gültekin "Ardanuç'ta Atatürk İlköğretim okulunda öğretmenim. Bugün burada Deniz bebeğimiz için yapılan kermes etkinliği var buna katılmak için buradayız okul olarak ve bugün okulda da Deniz bebek için zarf dağıttık. Bu bir dayanışma olayı ve damlaya damlaya göl olur misali, insanlar elinde olduğu kadarıyla katkı sağlamaya çalışırsa ve bu gibi zorlukları toplumsal dayanışmayla kolay aşarız diye düşünüyorum ve aynı zamanda geleneğimizi de sürdürmemiz gerekiyor. Umarım bu kampanyada amacına ulaşır ve bebeğimizde sağlığına kavuşur" diye ifade etti.