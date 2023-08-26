Artvin'de köy çeşmesinde bulunan canlının ne olduğu ortaya çıktı

Prof Dr Ali Satar, canlının 'At kılı solucanları veya saç benzeri kurt' türünden olduğunu söyledi

ARTVİN - Artvin'de köy çeşmesinde görülen ilginç canlının ne olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar, canlının 'At kılı solucanları veya saç benzeri kurt' türünden olduğunu söyledi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı köy halkı tarafından merak konusu olmuştu. Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor. Konuyla ilgili Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar canlının türü hakkında bilgi verdi.

Satar yaptığı açıklamada, "Nematomorpha larvaları eklembacaklıların zorunlu parazitleridir. Erginleri doğada serbest yaşayan bu canlılar, sporadik olarak evcil hayvan (kedi ve köpek) ve insanlarda yalancı-parazitizm olgularına neden olmaktadır. Bunlar çekirgelerin ya da mantislerin içinden çıkan ergin gordius türlerini görmek mümkün. Serbest yaşayan erginleri ise genellikle su birikintilerinde, hayvanların su içtiği yalaklarda, su sarnıçlarında ve kuyularında bulunabilmektedir. İnsanlar tarafından alınabilse de ergin insanlara zararı yoktur. Preparazitik solucanlar çok küçüktür ve kazara yutulduklarında konakçılarına bulaşırlar. Konakçılara dışarıdan nüfuz edemezler" dedi.