Artan Maliyetler Nedeniyle Hekimler Aile Sağlığı Merkezlerini Tercih Etmiyor

MERVE GÜVEN

Artan fiyatlar ve maliyetler nedeniyle hekimler aile sağlığı (ASM) giderlerini karşılamakta zorlanırken; iktidar yer tahsisinden malzeme alımına kadar hekimlerin sorumlu olduğu sanal ASM sistemini sürdürüyor. Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak, artan maliyet ve sorumluluk nedeniyle hekimlerin buraları tercih etmek istemediğini belirterek "Bu sanal ASM'lerin tercih edilmemesi, boş kalması bu bölgede yaşayan yurttaşların da sağlık hizmeti ulaşımına engel olmakta. Birinci basamak sağlık hizmeti, bir kamu hizmeti. Ankara Tabip Odası olarak da biz bu kamu hizmetinin yürütüldüğü aile sağlığı merkezlerinin birinci basamağa uygun halde dizayn edilerek kamu eliyle yapılması gerektiğini ve bu kamu eliyle hekimlere teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Artan fiyatlar ve maliyetlerle birlikte aile sağlığı merkezlerinin (ASM) giderleri de artıyor. Aile hekimleri, ASM'lerin kira, aylık telefon, internet, elektrik, su, ısınma ve yakıt, kırtasiye ve temizlik sarf malzemeleri, tıbbi malzeme, tıbbi atık gideri, lisanslı yazılım kullanma ücretleri, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) aylık ücreti, iş yeri sigorta, muhasebeci, yangın tüpü, jeneratör bakım onarım, amortisman, yenileme, boya badana, inşaat, tamir gibi birçok giderini karşılamakta güçlük çekiyor.

Tüm bu sıkıntılara karşın sağlık otoritesi birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha fazla sorumluluk almak yerine yer tahsisi dahil tüm sorumluluğunu hekimlerin aldığı, giderlerini karşıladığı sanal ASM sistemini sürdürüyor. Yapılan atamalarda veya ek yerleştirmelerde de sanal açılan birimlerin çoğu sanal ASM olduğu için bu yükü kaldırmak istemeyen hekimler buraları tercih etmiyor. Bu durum da o bölgedeki yurttaşların birinci basamak sağlık hizmetine erişimini kısıtlıyor.

Konuya ilişkin Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yaptı. Öztoprak, şunları dile getirdi:

"SANAL ASM TERİMİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ İLE BERABER HAYATIMIZDAYKEN BU ENFLASYON ARTIŞLARIYLA BİR SANAL ASM SORUNU HALİNE GELDİ"

"Sanal ASM belli bir binası olmayan, hekimi, hemşiresi, nüfusu olmayan, tıbbi teçhizatı olmayan aile sağlığı merkezleridir. Bu ASM'lerin sıfırdan kurulmasının hekimler tarafından yapılması beklenmekte. Sanal ASM terimi aslında aile hekimliği sistemi ile beraber hayatımızdayken bu enflasyon artışlarıyla beraber bir sanal ASM sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki ay Ankara'da ek yerleştirme yapılacak. Bu ek yerleştirmeninse baktığımızda 92 aile hekimliği birimi açıldığını görüyoruz. Bu 92 aile hekimliği biriminin 74 tanesi sanal ASM.

"KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN BİRİNCİ BASAMAĞA UYGUN HALDE DİZAYN EDİLEREK KAMU ELİYLE HEKİMLERE TESLİM EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

Aslında bu sanal ASM'lerin tercih edilmemesi, boş kalması bu bölgede yaşayan yurttaşların da sağlık hizmeti ulaşımına engel olmakta. Birinci basamak sağlık hizmeti, bir kamu hizmeti. Ankara Tabip Odası olarak da biz bu kamu hizmetinin yürütüldüğü aile sağlığı merkezlerinin birinci basamağa uygun halde dizayn edilerek kamu eliyle yapılması gerektiğini ve bu kamu eliyle hekimlere teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz."