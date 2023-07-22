Arnavutluk'ta Tıbbi Marihuana Yetiştirilmesi ve İşlenmesi Yasallaştı

Arnavutluk parlamentosu tıbbi amaçlarla marihuana yetiştirilmesi ve işlenmesini yasallaştırdı. Yasa, kenevir bitkilerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi ile yan ürünlerin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanımının kontrolüne yönelik düzenleyici çerçeveyi belirliyor.

TİRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Arnavutluk parlamentosu tıbbi amaçlarla marihuana yetiştirilmesi ve işlenmesini yasallaştırdı. İlgili yasa, 95 milletvekilinin bulunduğu mecliste Perşembe günü 69 oyluk ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Yasa, kenevir bitkilerinin yetiştirilmesi ve işlenmesi ile yan ürünlerin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanımının kontrolüne yönelik düzenleyici çerçeveyi belirliyor.

Özel şirketler tarafından yapılacak üretim, başvuru sahiplerinin bu alandaki sicil ve deneyimlerini göz önünde bulunduracak olan yetkililerden alınacak lisansla gerçekleştirilebilecek.

Yeni yasa uyarınca, tıbbi kenevir ve yan ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesini kontrol etmek ve izlemek üzere ulusal bir ajans kurulurken, başka bir ajans da bu yıldan itibaren üretim ve işleme lisanslarının verilmesi ve izlenmesinden sorumlu olacak. Bu faaliyetin yapılacağı arazinin 200 hektara ulaşması bekleniyor.