Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Pediatrik Onkoloji Hastalarında Anadolu Propolisiyle Ağız Bakımı Uygulamasıyla İkincilik Ödülü Aldı

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi'nde yaptığı bilimsel poster çalışmasıyla 'Randomize Kontrollü Çalışmalar' dalında ikincilik ödülü kazandı. Çalışma, kanser tedavisi gören çocuklarda oral mukozit ile mücadelede Anadolu propolisinin etkinliğini araştırmayı amaçlıyordu.

4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi gerçekleşti. Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Pediatrik Onkoloji Hastalarında Anadolu Propolisiyle Ağız Bakımı Uygulaması Oral Mukozit Gelişimini Etkiler mi? konulu bilimsel poster çalışmasıyla "Randomize Kontrollü Çalışmalar" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 1-3 Temmuz tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongre çerçevesinde pek çok yeni bilimsel poster sunumu yapılarak en son gelişmeler ve araştırmalar gözden geçirildi. Kongre, dünyanın dört bir yanından alanında uzman araştırmacıların ve akademisyenlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı, önemli bilgi alışverişlerinin gerçekleştiği verimli bir platform oldu.

Pek çok yeni poster sunumlarıyla bilgilerin tazelendiği kongrede, Pediatrik Onkoloji Hastalarında Anadolu Propolisiyle Ağız Bakımı Uygulaması Oral Mukozit Gelişimini Etkiler mi? adlı bilimsel poster çalışması, kongrenin dikkat çeken çalışmalarından biri olarak öne çıktı.

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın yürüttüğü klinik çalışma, kanser tedavisi gören çocuklarda sıkça görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen oral mukozit (ağız içi yara) ile mücadelede Anadolu propolisi kullanımının etkinliğini araştırmayı amaçladı.

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın kongrede bu yepyeni klinik çalışma ile sunduğu bilimsel poster çalışması, "Randomize Kontrollü Çalışmalar" dalında yapılan değerlendirmeler sonucunda ikincilik ödülüne layık görüldü. - ANTALYA