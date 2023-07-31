Arı Sokması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Yaşlı Kadın Yaşamını Yitirdi
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Çorum'da Elköy köyünde yaşayan 77 yaşındaki Melek Turna, 22 Temmuz'da arı sokması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Turna, dokuz gün süren tedavi sürecine rağmen kurtarılamadı.
Çorum'da arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Elköy köyünde yaşayan Melek Turna (77), 22 Temmuz'da arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, Turna'yı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Turna, dokuz gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık