Ardahan Valisi Hüseyin Öner, bayramda sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla nöbet tutan sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Öner, ayrıca trafik kuralları konusunda sürücülere hatırlatmalarda bulundu ve Devlet Hastanesi Acil Servisi ile Diyaliz Ünitesini de ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, bayramda nöbet tutan sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini görev yerlerinde ziyaret edip bayramlaştı.

Vali Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ve emniyet uygulama noktalarını ziyaret etti.

Buradaki personelle bayramlaşan, araçlarıyla buradan geçen vatandaşların da bayramını tebrik eden Öner, güvenli seyahat için trafik kuralları konusunda sürücülere bazı hatırlatmalarda bulundu.

Devlet Hastanesi Acil Servisi ile Diyaliz Ünitesini de ziyaret eden Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaptığı anons ile görevlilerin bayramını kutladı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramının huzur ve güven içinde geçmesini istediklerini, gayret ve çabalarının da buna ilişkin olduğunu söyledi.

Vali Öner'e İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit eşlik etti.