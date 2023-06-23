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Ardahan'da Yıldırım İsabeti Sonucu Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Ardahan'da Yıldırım İsabeti Sonucu Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Ardahan'da hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Büyüksütlüce köyü bölgesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Merada hayvan otlatan Medine Irmak (41), korunmak için girdiği çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada tedavi altına alındı.

Ardahan'da hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Büyüksütlüce köyü bölgesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Merada hayvan otlatan Medine Irmak (41), korunmak için girdiği çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Sağlık

Devlet Hastanesi 112 Acil Çağrı Ardahan Sağlık Haberler

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