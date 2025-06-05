Ardahan'da Sigara Bırakma Standı Açıldı

Sigara bırakma standında, tiryakiler ikna edilmeye çalışıldı

ARDAHAN - Ardahan'da 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince açılan sigara bırakma standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 80. Yıl Şehir Stadı'nda sigarayı bırakma standı kurdu. Nefeste karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştiren ekipler, Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile ilgili bilgilendirici faaliyetler gösterdi. Yapılan test sonucu sigarayı bırakmaya karar verenler için kayıt alınırken bu kişilerin sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilecekleri belirtildi. Stantta sigaranın insan vücuduna verdiği zararlar anlatılarak, tiryakiler sigarayı bırakmaları konusunda ikna edilmeye çalışıldı.

Sağlık personeli Can Baydar, İl Sağlık Müdürlüğü adına sigara testi yaptıklarını söyleyerek, "Sigara kullanan arkadaşları test cihazı sayesinde, ne kadar kullandıklarını ölçüp doktorumuza yönlendiriyoruz. Doktorumuz da gerek ilaç tedavisi, gerekse sözlü olarak bilgilendirip sigarayı bırakması için gereken neyse yardımcı olmaya çalışıyor. Yapılan testte 0 ile 5 arası normal oluyor. 5'in üzeri ise bir nebze içici olarak gözüküyor. Biz İl Sağlık Müdürlüğü ekibi olarak gerek ilaç tedavisi, gerekse de bilgilendirme konusunda arkadaşlara her türlü bilgiyi vermekteyiz" dedi.

Dr. Ahmet Tanrıverdi ise vatandaşların sigarayı bırakması konusunda gerekli yardımı yaptıklarını belirtti. Tanrıverdi, "Eğer sigarayı bırakmayı düşünen vatandaşlarımız varsa toplum sağlığı merkezine gelmelerini bekliyoruz. Her perşembe günü sigarayı bırakma polikliniğimizde halkımıza hizmet vermekteyiz" diye konuştu.