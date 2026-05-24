Ardahan Üniversitesi'nde uygulamalı MR ve BT görüntüleme teknikleri eğitimi düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde düzenlenen Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Teknikleri Sertifikalı Eğitim Programı, 85 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından katılımcılara uluslararası geçerli sertifikalar verildi.

Ardahan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından, TMRT-DER ve United Imaging desteğiyle düzenlenen "Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Teknikleri Sertifikalı Eğitim Programı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa toplam 85 öğrenci katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar takdim edildi. Program kapsamında; MR görüntüleme teknikleri, ileri MR uygulamaları, veteriner radyolojide MR görüntüleme yöntemleri, bilgisayarlı tomografi fiziği ve görüntüleme süreçleri ele alındı. Programın moderatörlüğünü Öğr. Gör. Sinan İrtegün üstlenirken, Klinik Uygulama Uzmanı Selim Akkoyunlu ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknikeri Ferhat Kaya tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerde MR ve BT sistemlerinin çalışma prensipleri, görüntü oluşum süreçleri, modern görüntüleme teknikleri, klinik çekim protokolleri ve görüntü optimizasyon yöntemleri anlatıldı. Workstation destekli uygulamalarda öğrenciler; MR ve BT görüntülerinin düzenlenmesi, multiplanar rekonstrüksiyon (MPR), görüntü işleme ve temel post-processing uygulamaları üzerinde birebir çalışma imkanı buldu. Veteriner radyoloji oturumlarında ise hayvanlarda MR görüntüleme yöntemleri ve anatomik değerlendirme süreçlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Program boyunca öğrenciler hem teorik bilgi edinme hem de uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanma fırsatı elde etti. Etkinlik sonunda Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından konser düzenlenirken, kapanış programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Yetkililer, sağlık teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak uygulamalı görüntüleme eğitimlerinin önemine dikkat çekerek benzer eğitim programlarının devam edeceğini belirtti.

Eğitim programı, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
