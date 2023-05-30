Araştırmacılar, Bitkilerde Menopozun Önüne Geçilebileceğini Açıkladı

Araştırmacılar, üreme hormonu takviyesiyle bitkilerde meyve verme ve üremenin durduğu "menopozun" önüne geçilebileceğini ortaya koydu.

Gilmore Health'in haberine göre, araştırmacılar, bitkilerde "menopozun" sebeplerini inceledi.

Bu kapsamda araştırmacılar, hücresel ve uygulamalı moleküler biyoloji, genetik çalışmalar ve görüntü analizi tekniklerini kullanarak "fare kulağı teresi" (arabidopsis thaliana) bitkisi üzerinde çalıştı.

Araştırma ekibinden Paz Merelo, bitkilerin üremesini sağlayan "sitokinin" adı verilen bitki hormonlarını mercek altına aldıklarını kaydetti.

Merelo, bitkilerin üremelerinin durmasından önce "sitokininlerin" etkinliğinin tamamen sonlandığının görüldüğünü söyledi.

Paz Merelo, üreme süreci duran (menopoza giren) bitkilerden sitokinin takviyesi yapılanlarda üremenin devam ettiğine dikkati çekti.

Araştırma ekibinden Cristina Ferrandiz ise daha fazla modelleme yapılarak bitkilerin daha uzun süre çiçek açma ve ardından da daha fazla "meyve vermelerinin" sağlanabileceğini aktardı.

Bitkilerde çoğalmanın devamlılığına kapı araladığı kaydedilen araştırmanın, gıda kriziyle mücadelede kalıcı çözüm sunabilmesi açısından kayda değer olduğu belirtildi.