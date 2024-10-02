Batman'da 2 Haftadır Aralıksız Hapşıran Kadın Ankara'ya Sevk Edildi

BATMAN'da 2 haftadır aralıksız hapşıran 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den itibaren hapşırmaya başladı. Hapşırığı geçmeyen Aydın, hastaneye başvurdu. Burada serum tedavisi uygulanan Aydın, taburcu oldu. Günlük yaşamda zorlanan Aydın'ın bir süre sonra hapşırması arttı. Nöbetin nedeni henüz belirlenemezken, Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran ve ailesinin yardım istediği Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,