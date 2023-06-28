Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında satır veya bıçakla yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi edildi. Yaralananlar arasında acemi kasaplar ve etleri parçalamaya çalışırken kendilerini yaralayan kadınlar da bulunuyor. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle birçok kişi taburcu edildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kurban kesmek isterken yaralananlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken satır veya bıçakla yaralanan pek çok vatandaş, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kepez Devlet Hastanesinde tedavi olan Mehmet Ersoy, AA muhabirine, 30 yıllık kasap olduğunu belirterek, "Hiç böyle bir şey yaşamadım. Büyük bir danaydı. Yanımda çalışan arkadaş bıçak kaçırdı. Elimden yaralandım." dedi.

Bacağından yaralanan Kahraman Akıncı da "Yine kurban kazası. Bıçağı tam vurduğumuzda hayvan sekince, kendimize vurduk. Sonrası malum hastaneye geldik. Sakar kasaplar kısmına kendimi de eklemiş oldum." diye konuştu.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de kurbanlıklarını keserken yaralanan acemi kasaplardan bazıları 112 Acil Servis ekiplerince, bazıları ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

Bıçakla ya da satırla yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burdur

Burdur'da bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine geçen vatandaşlar, kurbanlıklarını kesti.

Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaraladı. Burdur Devlet Hastanesine gelen acemi kasaplar, acil serviste tedavi oldu.

Etleri parçalamaya çalışırken kendilerini yaralayan bazı kadınlar da acil servise gelerek pansuman yaptırdı.

Burdur Devlet Hastanesinde şu ana kadar tedavisi yapılan 20 kişi taburcu edildi.

Isparta

Isparta'da da kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kurbanlıklarını keserken yaralanan bazı vatandaşlar, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinin acil servislerinde tedavi edildi.