Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Gülizar Yıldırım'a şiddet

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Gülizar Yıldırım, 10 günlük iş görmezlik raporu aldı. Yıldırım, sağlıkta şiddete tüm sağlık örgütlerinin tepki göstererek caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Antalya'da 5 Kasım'da gece saatlerinde Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 25 günlük bebek ile hasta yakını Acil Servis'e başvurdu. Çocuk acilinde görevli Dr. Gülizar Yıldırım, hasta yakını tarafından darbedildi. Hastane koridorlarında saçından sürüklenen Dr. Gülizar Yıldırım, şikayetçi olarak darp raporu aldı. Dr. Yıldırım'a 10 günlük iş göremezlik raporu verildi.

Dr. Gülizar Yıldırım'ın darbedilmesine meslektaşları ve meslek odalarından tepki geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Antalya Tabip Odası, Hekim Sen, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Sağlık ve SosyalEmekçiler Sendikası ev çok sayıda doktor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

'CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI'

Hekim Sen Antalya Şube Başkanı Dr. Özgür Çağaç, hiçbir hastanın saldırgan olmaya, fiziksel ve sözlü şiddete hakkı olmadığını belirterek, hekimlerin güvensizlik duygusu içerisinde tükenme noktasına getiren şiddet olaylarında bütüncül politikalar uygulanması gerektiğini vurguladı. Hekimlerin her an şiddete uğrayacağı endişesi ile görev yapmak istemediğini belirten Dr. Çağaç, 'Artık yeter. Sağlıkta şiddet ile ilgili caydırıcı yasal düzenlemeler nerede' Daha kaç hekimin, sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması, şiddet görmesi bekleniyor? Artık sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için etkin ve caydırıcı uygulamaların acil olarak hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

'YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Taha Karaman, sağlıkta şiddetin sorumlusunun sağlık sistemi olduğunu belirterek, 3-5 dakika içerisine sığdırılan randevulardan kaynaklandığını anlattı. Dr. Karaman, 'Her ay sayısı katlanarak artan yüzlerce hekim kötü koşullar ve gelecek kaygısıyla ülkesini terk ediyor. Neredeyse hepimiz, çalışma yükümüzün yanında bu sağlık sisteminde ruhsal anlamda zorluklarla da karşılaşıyoruz. Daha geçen hafta üç meslektaşımız intihar etti. Yüzlerce sağlık emekçisi her gün şiddet görüyor. Tüm hekimler ve sağlık emekçileri geçim derdiyle boğuşuyor. Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddetle karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Etkili sağlıkta şiddet yasası, güvenli çalışma alanları taleplerimizi yükseltelim. Sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecek. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

'AMELİYATLAR YAPILAMAYACAK, NAKİLLER OLAMAYACAK'

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Akman ise çocuk pediatri uzmanı Dr. Gülizar Yıldırım'ın şiddet görmesine tepki göstererek doktorluk mesleğinin tanımını yaparken göz yaşlarına hakim olamadı. Prof. Dr. Sema Akman, 'Doktor burada Yunan hekimin 3 katı çalışıyor. Doktor burada 3 kat çalışırken düşman muamelesi görüyor. Reva mıdır bu' Hasta bizden deva arıyor. Bu olayda 2 kere aynı soru soruldu diye saçından sürükleyip, ölesiye döven kadını nasıl haklı buluyorsunuz? Günde 100 hastaya 5 dakikada 3 soru soruyor. Kararı veriyor ve tedavi edecek reçete yazıyor. Doktora zamanı vermeyen, sana bu zamanı vermeyen kimdir dönüp bak. Neden doktoru suçluyorsunuz" dedi.