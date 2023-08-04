Antalya'daki 5 Yıldızlı Otellerin Havuz Suyu Kontrol Edildi

ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin havuz suyundan numuneler alındı. Kimyasal oranı, temizlik ve PH derecesi ölçülen havuzların normal standartlarda olduğu belirtildi. Dezenfekte kimyasalı klor oranının ise insan sağlığına zararlı olmayacak seviyede olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı halk sağlığı uzmanları tarafından Antalya'da havuz denetimi yapıldı. Özellikle yaz aylarında serinlemek için tercih edilen yerlerden biri olan havuzların temizliği ve dezenfektesi için kullanılan kimyasalların oranı kontrol edildi. Kent merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin havuzundan numune alan ekipler, hem suyun PH derecesini hem de kullanılan klor oranını kontrol etti. Klor ve PH açısından verilerin standart ölçülerde olduğu belirtilen havuz suyunda, diğer kimyasal ve mikrobiyolojik inceleme ise laboratuarda yapılıyor.

Kentteki açık ve kapalı tüm havuzlar, iki gün aralıkla sürekli inceleniyor. Ayrıca tesisler gün içinde 2 saat arayla havuzlarındaki klor ve PH derecelerini ölçüp bunu da bakanlığın sistemine veri olarak işliyor. Tüm bunların anlık olarak da takip edildiği bildirildi.