Antalya'da "Meme Kanserine Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi - Haberler

Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Meme Kanserine Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" kapsamında canlı yayınla ameliyat izlendi.

Üniversitenin Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyum kapsamında yurt içi ve dışından birçok bilim insanı katıldı.

Sempozyumda eş zamanlı olarak Fakültenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğünde canlı yayınla ameliyat yapıldı.

Meme Bilimi Akademisi Başkanı doktor Mahdi Rezai ile İngiltere ve İskoçya'da onkoplastik meme cerrahı olarak görev yapan doktor Yazan Masannat, doktor Ashutosh Kothari ile Prof. Dr. Hasan Karanlık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Veli Vural ve doktor Cem Yılmaz da ameliyatta yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sempozyum konuşmasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ailesel kalıtım gösteren kanser türlerinin genetik taraması ve de kişiye özgü kanser tedavisinin planlanmasında önemli rolü olan genetik testler yapılabileceğini belirtti.

Bu sayede bölgedeki kurumların artık örnekleri İstanbul'a göndermek zorunda kalmayacağını kaydeden Özkan, "Bunun hem zaman, hem ekonomik, hem de kalibrasyon açıdan büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Tüm sağlık kuruluşlarımıza da seslenmek istiyorum, bütün testleri bize güvenle gönderebilirsiniz." dedi.

Meme kanserinin tedavisinde, sağ kalım oranının yüksekliğiyle birlikte estetik görünümlü sonuçların da önemine dikkati çeken Özkan, üniversitede geç rekonstrüksiyonun asistan iken yeni başladığını ifade etti.

Sempozyum, Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ın oturum başkanlığını yaptığı "Onkoplastik Cerrahinin Temelleri" ve Prof. Dr. Cumhur Arıcı ve Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu'nun oturum başkanı olduğu "Multidisipliner Vaka Tartışması" bölümleri ile devam etti.