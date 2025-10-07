Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Bahçıvanın Eşi, Fizik Tedavi İçin Yardım Bekliyor

ANTALYA'da 3 çocuk babası bahçıvan Murat Gök (43), iş yerinde kalp krizi geçirip 10 dakika kalbi durunca beynine atan pıhtı nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Eşinin yanından bir an ayrılmayan Halime Gök (41), daha önce olumlu dönüş aldıkları, imkansızlıktan dolayı devam edemedikleri fizik tedavi için destek istiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Murat Gök, 2019 yılında bahçıvan olarak çalıştığı Kemer'deki iş yerinde fenalaşarak hastaneye gitti. Ancak iddiaya göre Gök'e doktor tarafından mide rahatsızlığı olduğu söylenerek şurup verildi. İlacı alıp iş yerine dönen Gök, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı ve hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçiren ve bu sürede 10 dakika kalbi duran Gök'ün beynine pıhtı attı.

O günden sonra farklı hastanelerde 3,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Gök, yatağa bağımlı hale geldi. Hastane sürecinde eşi Halime Gök ise çocuklarını memleketindeki yakınlarına göndermek zorunda kaldı. Konuşamayan, sadece göz hareketleri ile iletişim kurmaya çalışan Gök, hayırseverlerin yardımıyla bir süre evde fizik tedavi desteği aldı. Bu süreçte ellerini ve başını oynatmaya başlayan Gök, maddi imkansızlıklar nedeniyle fizik tedaviye devam edemedi.

FİZİK TEDAVİ İÇİN DESTEK İSTİYOR

Eşinin bir an yanından ayrılmayan Halime Gök, bir yandan eğitim hayatlarına devam eden çocuklarıyla ilgilenip, eşinin tüm bakımını üstleniyor. Aldıkları sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan Gök ailesi, fizik tedavi için yardım bekliyor.

'HER ŞEYE TEK BAŞIMA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUM'

Halime Gök, "Eşim 2019'da iş yerinde çalışırken kalp krizi geçirdi. İş yerinden hastaneye götürüyorlar ama şurup verip gönderiyorlar. Sonrasında iş yerine tekrar döndüğünde şurubu içiyor ve bir süre sonra kalbi duruyor. 10 dakika kalbi duruyor ve beynine pıhtı atıyor. 3,5 ay boyunca hastanede yoğun bakımda kaldı. Çocuklarımızı mecburen memlekete dedelerinin yanına gönderdim. 6 yıldır bu durumda. Hem eşim hem çocuklar, her şeye tek başıma yetişmeye çalışıyorum" dedi.

'EŞİM AYAĞA KALKSIN BAŞKA HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM'

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Gök, "Eşim daha önce fizik tedavi aldı. O zaman iyi gidiyordu. Ellerini, kollarını hareket ettirdi, bizi anladığında başını hareket ettiriyordu. Ancak devam edemedik fizik tedaviye. Ben sadece eşime fizik tedavi desteği istiyorum. Eşim ayağa kalksın başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarımın başında olsun, başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

FİZİK TEDAVİ MALİYETLERİ YÜKSEK

Tedavi için yardımseverlerden destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Murat kardeşimize, fizik tedavi ihtiyacı için bir dönem destekte bulunduk. Fizik tedavinin kısa sürede karşılığını görmüştük. Yoğun fizik tedavi ihtiyacı var. Maliyetler yüksek olduğu için ailenin bunu karşılayacak imkanı yok. Devletten aldıkları destekle geçinmeye çalışıyorlar. Biraz daha yaşamlarını kolaylaştırmak, fizik tedavi için destek bekliyoruz" dedi.