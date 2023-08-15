Antalya'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Demirci Ustası Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir inşaatta demirci ustası olarak çalışan adam, elektrik akımına kapıldıktan sonra getirildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir inşaatta demirci ustası olarak çalışan adam, elektrik akımına kapıldıktan sonra getirildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi 1114 Sokak'ta bulunan inşaatta demir ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Yasin Konukçu, elektrik akımına kapıldığı gerekçesiyle yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Konukçu, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA