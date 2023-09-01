Antalya'da Hastanede Bulunan Yavru Yılan Doğaya Bırakıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir hastanede bulunan yavru yılan, 4 saatlik arama çalışmasının ardından yakalanarak doğaya bırakıldı. Kemer Devlet Hastanesi personeli, yılanı görünce yardım istedi ve KEMKUT ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda yılan zarar verilmeden yakalandı ve ormanlık alana bırakıldı.