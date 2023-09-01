Antalya'da Hastanede Bulunan Yavru Yılan Doğaya Bırakıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir hastanede bulunan yavru yılan, 4 saatlik arama çalışmasının ardından yakalanarak doğaya bırakıldı. Kemer Devlet Hastanesi personeli, yılanı görünce yardım istedi ve KEMKUT ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda yılan zarar verilmeden yakalandı ve ormanlık alana bırakıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir hastaneye giren yavru yılan yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından bulunup yakalanarak doğaya bırakıldı.
Akdeniz engereği olarak bilinen zehirsiz yılanı Kemer Devlet hastanesi içinde koridorda duvar dibinde gören personel Kemer Arama Kurtarma Derneği'ne (KEMKUT) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verip yardım istedi.
Saat 22.00 sıralarında hastanede ekiplerin başlattığı arama çalışması yaklaşık 4 saat sürdü. Bir masanın arasında bulunan yılan zarar verilmeden yakalanıp bir çuvala konuldu. Ekip hastaneden aldığı yavru yılanı ormanlık alana bıraktı. - ANTALYA