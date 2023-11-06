Haberler ›› Sağlık ›› Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi

Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi

Antalya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir kadın doktor, muayene ettiği bebeğin annesi tarafından darbedildi. Güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılan hasta yakını hakkında polis merkezine şikayetçi olan doktora, 10 gün iş göremez raporu verildi. Olayı kınayan bazı sivil toplum kuruluşları da açıklamalarda bulundu.