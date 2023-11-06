Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi
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Antalya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir kadın doktor, muayene ettiği bebeğin annesi tarafından darbedildi. Güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılan hasta yakını hakkında polis merkezine şikayetçi olan doktora, 10 gün iş göremez raporu verildi. Olayı kınayan bazı sivil toplum kuruluşları da açıklamalarda bulundu.
Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.
Güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını servisten uzaklaştırıldı. Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.
Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.
Bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla, doktorun darbedilmesini kınadı.