Antalya'da Diz Kireçlenmesi İçin Umut Veren Tedavi Yöntemi

Antalya'da diz kireçlenmesine çift aşamalı tedavi: Yürüyemeyen hasta ayağa kalktı

Kireçlenme hastalarına cerrahi dışı çözüm: 6 yıldır yürüyemeyen hasta aynı gün taburcu oldu

ANTALYA - Antalya'da Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hakan Oğuzhan ile Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enes Duman'ın birlikte uyguladığı sinir blokajı ve geniküler arter embolizasyonu tedavisiyle diz protezi ameliyatı olmuş ya da ameliyat edilemeyen hastalar ağrılarından kurtuluyor. Uzm. Dr. Hakan Oğuzhan, "Ağrıyı beyne ileten siniri bloke ediyoruz, böylece hastalar yürüyemezken, işlem sonrasında yürüyerek kontrole geliyor" ifadelerini kullanırken, Prof. Dr. Enes Duman, "Hastalarımızı bu şekilde görmek en büyük mutluluğumuz" dedi. Tedaviyle tekerlekli sandalyeden kurtulan Beyhan Kirmen ise, "Yıllar sonra yürümek bana bebek gibi hissettirdi" diye konuştu.

Diz kireçlenmesi nedeniyle yürüyemez hale gelen hastalar için Antalya'da umut veren bir tedavi yöntemi geliştirildi. Medical Park Antalya Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hakan Oğuzhan ile Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enes Duman'ın birlikte uyguladığı ameliyatsız tedavi yöntemi, sinir blokajı ve geniküler arter embolizasyonu kombinasyonuna dayanıyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hakan Oğuzhan, diz kireçlenmesinin hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğüne dikkat çekerek, "Bu problemler diz çevresinde şiddetli ağrılar ve yürüme güçlüğüyle kendini gösteriyor. Hastalar genellikle protez ameliyatına yönlendiriliyor. Ancak ameliyat sonrası ağrıları devam eden çok sayıda hasta var. Biz bu hastalar için yeni bir yol açmak istedik" dedi.

Sinir blokajı ve damar tıkanıklığıyla ağrıya son

Uygulanan yöntemin detaylarını paylaşan Uzm. Dr. Oğuzhan, "Hem protez takılmış hem de ameliyata gidemeyen hastalar için 'sinir blokajı ve geniküler arter embolizasyonu' uyguladık. Diz çevresindeki şişliği azaltıp ağrının beyne iletimini engelleyerek hastalara ciddi bir yaşam kalitesi sağlıyoruz. Diz çevresindeki ağrı sinirlerini skopi altında, lokal anesteziyle tespit ediyoruz ve işlem yaklaşık 30 dakika sürüyor. Ortalama 5 yıl etkili olan bu yöntem, bazı hastalarda ömür boyu sürebiliyor. Aynı gün hasta evine dönebiliyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamada elde ettikleri başarıyı da aktaran Uzm. Dr. Oğuzhan, "İlk vakamızda hastamızın tekerlekli sandalyeden kurtulup yürüyerek kontrole gelmesi bizi çok mutlu etti. İlk gün sinir blokajı, ikinci gün anjiyo işlemi yapılarak iki ayrı uygulama ardışık olarak planlanıyor. Enes hocamızla yaptığımız kombinasyon, etkili bir sonuç ortaya koydu" diye konuştu.

"Şişliği gideremedik, damarları hedef aldık"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enes Duman ise, dizdeki ağrıya neden olan ödemli bölgelere yönelik damar müdahalesi yaptıklarını vurguladı. Prof. Dr. Duman, "Sinir blokajı sonrası kalan şişliği azaltmak amacıyla iltihaplı bölgeyi besleyen küçük damarları tespit edip o damarları seçici olarak tıkıyoruz. Kalp anjiyosuna benzer şekilde, bacağın damarlarına girerek ağrıya neden olan damarları hedefliyoruz" dedi.

"Yöntem bilimsel kongrelerde kabul gördü"

Geliştirdikleri tedavi yönteminin bilimsel kongrelerde de kabul gördüğünü belirten Duman, "İşlem çok uzun sürmüyor ve hastalar aynı gün taburcu oluyor. Hakan Bey'in sinir blokajıyla birlikte uygulandığında çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Hastalarımızı bu şekilde görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Hiçbir yorgunluk kalmıyor üzerimizde" şeklinde konuştu.

"6 yıl sonra yürümek bebek gibi hissettirdi"

Uygulanan tedaviden yararlanan ilk hasta olan 70 yaşındaki Beyhan Kirmen ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"6-7 yıldır diz ağrısı çekiyordum. Romatizma tanısı konuldu ama zamanla hiç yürüyemez hale geldim. 3-4 yıldır evde duvarlara tutunarak, dışarda tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyordum. Bu tedaviyi kızım sayesinde öğrendim. Doktorlarımızdan çok memnunum. İşlemden hemen sonra yürümeye başladım. Kendi evime yürüyerek gittim. Yıllar sonra yürümek bana çok güzel geldi. Bebek gibi oldum, kendi başına yürümeye çalışıyorsun, yürüyorsun. Artık torunlarımı okuldan almak istiyorum."

Geçmişte pek çok tedavi yöntemi denediğini ama sonuç alamadığını belirten Kirmen, "Ne iğneler oldum ama hiçbiri işe yaramadı. Bu tedaviyi daha önce bilseydim, hiç düşünmeden gelirdim. Herkese tavsiye ederim. Hocalarım bir harika, hepsine minnettarım" ifadelerini kullandı.