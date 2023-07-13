Antalya'da Diş Tedavisi İçin Para Biriktiren Genç

Antalya'da yaşayan Ümit Ulaş, ön damağından çıkan dişlerinin tedavisini 4 yıldır bulamadı. Katı gıda ile beslenmekte ve ağrı nedeniyle uyumakta zorlanan Ulaş, tedavi için istenen 80 bin lirayı biriktirebilmek için okuluna ara verip sanayide çalışmaya başladı.

Antalya'da yaşayan Ümit Ulaş (17), ön damağından çıkan dişlerinin tedavisini 4 yıldır bulamadı. Katı gıda ile beslenmekte ve ağrı nedeniyle uyumakta zorlanan Ulaş, tedavi için istenen 80 bin lirayı biriktirebilmek için okuluna ara verip sanayide çalışmaya başladı.

Kepez ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Ümit Ulaş, 2019 yılında dişleriyle ilgili problemler yaşamaya başladı. İlk olarak sorun yaşadığı dişlerine dolgu yaptıran Ulaş'ın bir süre sonra ön damağında 2 diş daha çıktı. Farklı hastane ve doktorlara başvuran Ulaş, iddiaya göre 'masada kalırsın' denilerek, tedavisi yapılmadı. Dişleri nedeniyle çenesi şekil değiştiren Ulaş, yaşadığı ağrılar nedeniyle uyuyamamaya ve katı gıda tüketememeye başladı. Son olarak başvurduğu hastanede Ulaş'tan sosyal güvencesi olmadığı gerekçesiyle tedavi için 80 bin lira istendi. Bunun üzerine Ulaş, okuluna ara verip, istenen parayı biriktirebilmek için Akdeniz Sanayi Sitesi'nde işe başladı. Yaşadığı ağrı ve acıya daha fazla dayanamayan Ulaş, uzatılacak yardım elini bekliyor.

13 yaşından bu yana dişlerindeki sorunlarla uğraştığını belirten Ümit Ulaş, Dişlerim için doktora gittim. Bana 'Yaşın ilerlesin öyle gel' dediler. Ne zaman gitsem sonuç alamadım. Defalarca yaptırmaya çalıştım. Dişlerim nedeniyle çenem şekil değiştirdi. Bu durumdan sonra da doktorlar bana 'Yapamam' diyor. Dişlerim nedeniyle yemek yiyemiyorum, sürekli sıvı tüketiyorum, ağrıları nedeniyle geceleri uyumaz oldum. Ağrıyı azaltmak için sürekli ilaç kullanıyorum dedi.

Dişlerinin tüm hayatını etkilediğini söyleyen Ulaş, 18 yaşın altındayım ama ücretsiz faydalanamıyorum. Gittiğim hastanelerde 80-90 bin lira istiyorlar. Elim kolum bağlı. Dişlerimi yaptırabilmek için para biriktirmem gerekiyordu. Bu yüzden liseyi bırakıp sanayide işe girdim. Dişlerimin yapılmasını, çözüm bulunmasını istiyorum. Artık uyku bile uyuyamaz oldum diye konuştu.