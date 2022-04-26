ANTALYA (İHA) - Antalya'da Covid -19 yoğun bakım ve servislerinde yüzde 95'lik düşüş

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük:

"Pandemi yoğun bakımda ilimiz genelindeki tüm hastanelerde toplamda yatan hasta sayısı 22'dir"

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya'da servis ve yoğun bakımlarda yatan Covid 19 hsta sayısında yüzde 95'e varan bir azalma olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz şubat ayının ilk haftalarında pik noktasına ulaşan ve daha sonra düşüşe geçen Covid-19 vakaları Antalya'da, hastanelere yansıyan hasta sayılarında da ciddi düşüşe neden oldu. Kentteki kamu ve üniversite hastanesinin Covid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında yatan hasta sayılarında yüzde 95'e varan azalma yaşanıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile mücadelelerinin 2,5 yıldır kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

"Ciddi bir azalma var"

Antalya'da da bu mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü dile getiren Başıbüyük, " Gelinen son noktada Covid yoğun bakımlarımızın ciddi oranda rahatladığını, serviste yatan hasta sayısının ciddi şekilde azaldığını görebiliyoruz. Bunu da yüksek oranda aşılanmaya bağlayabiliriz. Biz pandemi ilk başladığında maske mesafe ve hijyen diyorduk. Ardından aşı geldi. Elimizdeki en güçlü silah buydu. Toplumda yaygın olarak aşılandı. Hem virüsün mutasyonlarla etkisini yitirmesi ve toplumun yüksek oranda aşılanmasıyla kentimizde ve ülkemizde Covid -19 vakaları ciddi azalma oldu" diye konuştu.

"Yoğun bakımda 22 hasta"

Antalya'da şuan Covid -19 yoğun bakım ve servislerinin oldukça rahat konumda olduğunun altını çizen Başıbüyük, "Pandemi yoğun bakımda ilimiz genelindeki tüm hastanelerde toplamda yatan hasta sayısı 22'dir. Ciddi bir azalış söz konusu. Bu hastalarımız Covid'in kendisinden dolayı değil de ek hastalıklarından dolayı yoğun bakımdalar. Umarım en kısa zamanda bu hastalarımızda şifa bulur ve taburcu olurlar. Böylelikle hiç vakamız kalmamış olur" dedi.

"Bayrama dikkat"

Sadece Covid- 19 özelinde değil tüm bulaşıcı hastalıklarda yakın temas ile kişiden kişiye aktarma olabildiğini kaydeden İsmail Başıbüyük, "Önümüzde bir bayram olması bizim sanki daha önceki Covid -19'a aldığımız tedbirleri hiç gevşetmeden devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu sadece Covid için değil, diğer, üst solunum yolu virüsleri, enfeksiyonlarında temas ve solunum yolu ile ulaştığını düşünürsek tüm hastalıkları azaltacaktır. O nedenle biz yine tedbirleri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.