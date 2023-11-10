Haberler ›› Sağlık ›› Antalya'da Bisiklet Sürerken Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bisiklet Sürerken Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışan Volkan Baloğlu (40) spor yaparken bisiklet sürerken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda Baloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.