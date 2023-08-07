Antalya'da başıboş köpek sorunu için kısırlaştırma ve yeni alanlar önerisi

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doktor Ozan Uzkut, başıboş köpeklerin kısırlaştırılması ve ormanda yeni alanlar ayrılması gerektiğini belirtti. Konsey üyeleri, başıboş köpek sorununa çözüm önerileri sundu. Belediyelerin tüm köpekleri toplayıp kısırlaştırmanın maddi külfet ve zaman açısından zor olduğunu ifade eden Uzkut, köpeklerin ayrı yerlerde bakılıp üremelerinin azaltılmasının daha uygun olacağını söyledi. Antalya'da belediyelerin sokak hayvanlarına iyi bakması nedeniyle çevre ilçelerden ve köylerden başıboş köpeklerin getirildiğini belirten Uzkut, bu durumun köpek sayısının artmasına ve insanlara saldırı vakalarının yaşanmasına yol açtığını dile getirdi.

ANTALYA Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doktor Ozan Uzkut, başıboş köpeklerin kısırlaştırılıp, ormanda onlar için yeni alanlar ayırılması gerektiğini söyledi.

Antalya Kent Konseyi, Antalya'da gün geçtikçe büyüyen başıboş köpek sorununu görüştü. Konuya ilişkin bir araya gelen konsey üyeleri, başıboş köpek sorununa dair çözüm önerileri sundu. Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doktor Ozan Uzkut, başıboş köpeklerin insanlar için tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

'BELEDİYELER TAMAMINI TOPLAYIP KISIRLAŞTIRAMAZ'

Doktor Uzkut, "Toplantımıza tüm belediyelerin yetkilileri, hayvansever dernekleri geldi. Toplantıda, başıboş sokak köpeklerinin mutlaka kısırlaştırılması gerektiği kararı çıktı. Belediyeler bu hayvanların tamamını toplayıp kısırlaştırmaya kalksa hem maddi külfet, ayrıca bunu yapmak çok uzun sürecek. Tarım İl Müdürlüğüne de haber verip, valiliğin de araya girmesiyle başıboş sokak köpeklerine ormanda yer verilmesine, köpeklerin dişiler ve erkekler olarak ayrılıp ayrı yerlerde, ayrı mekanlarda bakılıp üremelerinin azaltılmasının çok daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bu kararımızı da en yakın zamanda valiliğimize ileteceğiz, raporlarımızı yayımlayacağız" diye konuştu.

'ÇEVRE İLÇE VE KÖYLERDEN BAŞIBOŞ KÖPEKLER BIRAKILIYOR'

Antalya'da belediyeler sokak hayvanlarına çok iyi baktığı için çevre ilçelerden hatta çevre illerden, köylerden ne kadar çipsiz, başıboş hayvan varsa kamyonlara doldurulup Antalya sokaklarına bırakılrdığnı söyleyen Uzkut, "Bu da Antalya'daki köpek sayısının artmasına yol açıyor. Köpekler de belli bir sayıya ulaştıkları zaman içgüdüleriyle insanlara saldırmaya başlıyor" dedi. Geçen ay içerisinde 100'e yakın başıboş köpekler tarafından ısırılma vakası yaşandığını aktaran Ozan Uzkut, "3 yaşındaki çocuk ölüm tehlikesi atlattı. Artık Antalya'daki hayvan sayısı dayanılmaz boyutlara ulaştı. Bu hayvanların mutlaka kontrol altına alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi. (DHA)